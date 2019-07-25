涼涼闖關趣 林內幼兒園畢業典禮好有趣

2019-07-25 09:44

〔記者詹士弘／雲林報導〕炎炎夏日，林內鄉立幼兒園為畢業生準備一場清涼有勁的畢業典禮，除有涼涼闖關趣的成長歡樂營，小朋友大打水仗外，還有畢業生成果展；幼兒園園長陳俊彥表示，希望孩子能從遊戲中體驗成長喜悅，並且祝福寶貝們勇敢踏往另一段學習里程碑。

林內鄉長張維崢表示，林內鄉立幼兒園畢業典禮不僅僅是表演，而是結合整個學年度課程將學習成果，透過畢業典禮呈現豐富精采有趣的演出，所有的表演皆由老師們引導孩子在旅遊課程中，聚焦到林內鄉各村的休閒旅遊特色，一方面可以兼具娛樂及教育意義；一方面了解在地文化，讓孩子在成長路上不忘家鄉的美好。

畢業生在鄉長帶領下，進入五個關卡大水池，一同闖關尋找祝福的趣味遊戲。五大池含義分別是金幣巧克力：相信自己是一個有價值。鉛筆池：記錄自己的目標。橡皮池：擦掉自己的缺點。青蔥池：擁有聰明的腦袋。蘋果池：平安順利。

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