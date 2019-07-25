大鵬灣BOT商將退場 水質改善恐遙遙無期

2019-07-25 06:10

〔記者陳彥廷／屏東報導〕大鵬灣國家風景區本月底將面臨BOT商全部停業，而BOT商解約最大理由就是水質不夠乾淨，無法發展水上遊憩而退場，而大鵬灣國家風景區管理處（簡稱鵬管處）在延宕數年後，今年終於通過變更國家風景特定區計畫，將部分園區內用地變更為河道用地，供屏東縣政府拓寬藉以治水，預期要緩解上游的水患，但如此一來，遭人詬病的大鵬灣水質，離改善恐遙遙無期。

鵬管處曾在大鵬灣域建設具污水處理、滯洪、水質淨化、生物棲地、景觀及復育功能的6座人造濕地，不過疑似成效不佳，BOT商仍認為東港、林邊、南州及新埤的上游民生廢水及沿途農園肥料、用藥等，洪汛期時，在未經淨化下就長驅直入造成灣域優養化，水質明顯不符當初合約所載明標準而提前提出解約。

林邊陳姓居民質疑，早年大鵬灣最東北側的鵬村濕地，還可收納林邊南埔埤的部分排水作為滯洪，但後來卻以要淨化水質為由封阻，結果除導致台17線部分路段遇雨就淹外，現在南埔埤就有部分是沿著鵬村濕地外圍而過，說好聽叫「繞道而行」但實際上就是「以鄰為壑」，連滯洪功能都難以有效發揮，而這些未淨化的水長驅直入進大鵬灣，成為即將解約的BOT商嫌棄標的，不敢說6個濕地都功效不佳，但現在BOT商以此為標的提出解約就是警訊，在規劃時未妥善構思，污水處理及滯洪只能作半套結果自然是兩頭空。

鵬管處早在2014年就因要配合南埔埤治水而變更其東北側的遊憩區及公園用地作為「河道用地」，但直到今年五月才終於變更完畢並公開閱覽，屏縣府現在已斥資1.2億元發包，將為南埔埤進行拓寬工程，未來國道三大鵬灣交流道以南的水道將寬達36公尺，以北到台17線嗂仔口橋的水道則拓寬為27公尺，應該可以有效緩解嗂仔口橋路段的水患。

南埔埤和林邊大排交匯後排入大鵬灣是林邊鄉一半以上的排水系統，但在洪汛時，水道較窄的南埔埤會因林邊大排的大量水體無法順利排出，水反而像是撞到牆般倒灌回嗂仔口橋處，未來拓寬預期可疏解水患，但如此一來，大鵬灣水質要改善吸引遊客發展觀光促進就業，恐也是遙遙無期。

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