拋物線被封死 橋下籃球場遭批：一直被天花板蓋火鍋⋯

2019-07-24 23:14

〔即時新聞／綜合報導〕新北市三重區重新公園裡，一處橋下空間被打造成了簡易籃球場，不過雖然政府美意想利用橋下空間，但籃板的設計整個頂著天花板，讓投球的拋物線完全被天花板封死，引來網友笑稱「一直被天花板蓋火鍋⋯」，對此，雖然新北市三重區公所解釋為，「籃板就是採用國小的規格」，仍被網友糾正，「就算是國小規格，投籃是弧線的阿，這怎麼弧線？腦殘」。

新北市三重區公所在臉書分享了新蓋的「簡易籃球場」，政府活化利用橋下空間，讓民眾即使在炎炎夏日下打球，也能不被烈日曬烤，但照片中的橋下空間高度不足，整個籃板頂著天花板，投籃時的拋物線完全被封死，讓民眾質疑「只能上籃擦板、灌籃的籃球場！果然厲害！台灣公家機關正常發揮」。

網友批評籃球場設計完全無法使用，直批「想必設計的人應該沒打過籃球」、「只有我覺得這個籃球場比較像裝置藝術嗎？最好能投籃啦！」。臉書粉絲專頁《HOT 籃球熱》也轉發表示，錯誤的決策比貪汙更可怕，籃球場的規格都是有標準跟規定的，蓋之前隨便問個有在打籃球的人都可以阻止憾事發生吧；若要以不符合標準的方式去建置籃球場，往後也只會有更多的安全或實用性的問題發生。

文章在網路上熱議後，新北市三重區公所則解釋，因橋下常有街友聚集，所以地方民意要求設計一個可以親子共享的遊戲場所，以活化這橋下空間，基於預算有限，所以做了這樣一個簡易籃球場。

不過這番回應不僅沒有解決街友問題，仍被網友罵翻為硬拗，直指「幹嘛一定堅持在廁所放餐桌？」、「沒人用的球場街友還不是一樣會聚集？」、「為什麼蓋球場？因為橋下有街友聚集..？啥鬼？」、「遊民趕走並不會消失，只是換地方而已聚集而已，根本沒解決問題」、「空間高度有限可以做別的場地阿，例如滑板場、健身器材之類」。

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