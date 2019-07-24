安全還是方便重要？桃市平鎮這2里居民 為打通分隔島互槓

2019-07-24 20:40

［記者許倬勛／桃園報導］桃園市平鎮區廣達里民長期爭取打通廣達街、環南路口分隔島，方便車輛、行人通行，市府養護工程處6月敲除部分分隔島，預計本月初開放通行，不料遭鄰近復興里民強烈反彈，認為有安全疑慮，有人甚至以肉身阻擋工程車，市府只好暫以紐澤西護欄填補缺口，昨日市議員楊家俍邀集交通局、養工處召開說明會協調，兩里里民激烈交鋒，火藥味十足，會後仍無結論，將擇期再議，盼找出最好方案。

廣達街位於環南路上，尖峰時段車流量大，從廣達街口欲往延平路方向的車輛，須先右轉經環南路再到廣平街口迴轉，里民抱怨得繞行約150公尺外，上下班時間還會與直行車輛交織、佔用一車道，動輒得等十多分鐘，相當不便，打通路口安全島就可左轉，何樂而不為？

對此，復興里民強烈反彈，指廣達街位於兩里交界，新闢缺口處與環南路186巷前既有的分隔島缺口，僅70公尺距離，新設缺口須設置號誌，屆時兩座紅綠燈同時運行，車輛只會迴堵得更嚴重，行人也有通行上的疑慮。

兩里里民在說明會上爭辯不休，會後討論出三個方案，第一為調整環南路沿線易堵塞的復興街、廣平街口號誌秒數，方便迴轉車輛通行；二是將缺口處從12﹒5尺寬縮減為各5公尺的雙向缺口，並劃設行人穿越線，保障行人與機車安全；三則是取消環南路沿線停車格，將雙向兩車道改為三車道。

養工處表示，已將里民意見帶回，在雙方達成共識前，暫封閉分隔島缺口處維持現狀，近期將會同交通局評估當地車流，待下次召開說明會向里民分析利弊，盼能及早拍板定案。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法