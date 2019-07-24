北宜直鐵「切過翡翠水庫」 鐵道局敲定以新方案1送審

2019-07-24 18:31

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭北宜直鐵工程計畫，要以路程較短但環境衝擊大的新「方案1」興建？還是要採納路程較遠、對環境衝擊小的「新方案2」？外界爭論不休。鐵道局今天召開「台鐵南港至花蓮提速改善計畫（北宜新線）綜合規劃及路線方案選定會議」，會中確定全案將以新方案1送交通部審查。

北宜直線鐵路經多年爭取，目前有兩個方案，方案1是從台鐵南港站直接往南，切過翡翠水庫集水區到頭城，幾乎與國道5號平行，長度約36公里，自強號從台北到宜蘭37分鐘，經費476億元。

方案2是從南港站直接往東到雙溪站，不經過福隆，直接往南到大溪接到頭城，全長53公里，自強號從台北到宜蘭約47分鐘，經費553億元。

地方積極爭取方案1路線，但因翡翠水庫管理局與環團反對路線通過集水區，導致全案卡關，始終無具體進展。

鐵道局今天召開「台鐵南港至花蓮提速改善計畫綜合規劃及路線方案選定會議」，會中結論指出，從地方需求及交通運輸面考量，將以新方案1提報交通部核定，並將對環境及水資源保護議題如實呈現與分析於報告中，供後續環評階段審慎評估審查的參考，規劃單位補充修正報告書後，將於1個月內提報交通部審查。

宜縣府：樂觀其成

對此，宜蘭縣政府交通處說，過去到現在縣府的立場就是持續支持方案1，鐵道局尊重地方意見，以方案1呈報交通部審查，縣府當然支持，樂觀其成。

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