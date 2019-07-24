頑皮世界又有長頸鹿了！男活潑女害羞 明天見客

2019-07-24 18:38

〔記者楊金城／台南報導〕學甲頑皮世界野生動物園最後一隻長頸鹿「宵順」在去年923因嘔吐導致窒息在遊客面前倒地暴斃，小遊客看不到長頸鹿，失望大哭，園方為滿足遊客願望，兌現承諾，斥資2000萬元從美國私人動物園進口一對長頸鹿，明天正式開放遊客參觀。

頑皮世界副總經理李英俊說，園方購入這對長頸鹿花了5個月時間準備，向林務局申請輸入許可，也要向防檢局申請檢疫，含購買、保險、運輸、申請入關等費用，1隻長頸鹿花費約1000萬元。

這對長頸鹿在美國俄亥俄州裝箱啟程，花了20多小時，7月7日晚間運抵桃園，隔天凌晨2點再返抵頑皮世界的隔離檢疫場，隔離15天後，園方將在明天正式開放遊客參觀。公的長頸鹿「Levi」現年一歲半，身高260公分、體重約230公斤，母長頸鹿「Natasha」現年2歲，身高320公分、體重340公斤，園方餵食鹿構樹葉和桑葉、牧草已適應。

李英俊說，這對長頸鹿算是「青少年」，長頸鹿的性成熟要到4、5歲；頑皮世界明天將讓長頸鹿正式亮相，開放遊客參觀，未來將辦理命名活動，也希望長頸鹿在台灣能傳宗接代。

這對長頸鹿是在人工飼養下繁衍，十分溫馴，長頸鹿長「Levi」活潑，對新事物好奇，東張西望，還要聞一下氣味，「Natasha」是女生則較害羞。

李英俊說，台灣有長頸鹿的動物園只剩木柵、六福村，學甲頑皮世界再引進長頸鹿，將是園內最受歡迎的動物明星之一。

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