喜歡思考 康乃薾中學生黃仲群數學奧林匹亞摘金

2019-07-24 13:26

〔記者廖雪茹／新竹報導〕第60屆國際數學奧林匹亞競賽，我國奪下1金、2銀、3銅，唯一獲得金牌的參賽生，為新竹縣康乃薾雙語中學三年級學生黃仲群；校方分析，黃生奪金的條件，在於他頭腦冷靜、喜歡思考與追根究柢的個性，這次成為臺灣之光，全校師生與有榮焉，將頒給他最佳榮譽校友獎章。

康乃薾雙語中學表示，國際數學奧林匹亞競賽本月21日在英國巴斯舉行，共有112個國家、621名參賽學生。我國選手經全國選拔錄取後，由國立中央大學理學院主辦集訓五次，分別在央大、清大、中正大學等校辦理賽前集訓，課程有表現心理學、數學的心理意義、教授專題演講、模擬競賽、國際競賽實作等科目訓練。

康乃薾雙語中小學首次代表臺灣參加競賽。校長謝義鄉表示，學生黃仲群從小喜歡數學，就讀小學時就已經超前念高中數學，父親是竹科工程師，母親為家庭主婦；經選拔錄取選手後，黃生參加中央大學選手集訓，兼顧校內功課與競賽訓練，教育會考拿5A9+，作文五級分。

康乃薾雙語中小學總校長葉閔傑表示，唯一榮獲金牌的黃仲群，亞洲排名第10，世界排名第21，個人排名第28。師長們分析認為，頭腦冷靜，喜歡思考與追根究柢的個性，是黃生奪金的重要因素。

黃仲群在今年3月參加新竹科學園區實驗高中科學班甄試，已獲得高分錄取；這次勇奪摘金，全校師生都為之動容，校方將頒給他最佳榮譽校友獎章，希望他在未來的求學之路可以一路順遂，成為學弟妹的楷模。

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