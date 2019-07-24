拉麵餐車旋風席捲澎湖 嘗鮮還能做公益

2019-07-24 11:19

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖船型建築菊島之星外側廣場，一輛鮮紅色巴士進駐，但不是等候載客，而是在高雄風靡一時的拉麵餐車，不僅提供道地的日本北海道拉麵風味，讓澎湖民眾嘗鮮，同時開幕期間也做公益，撥出盈餘贊助澎湖家扶中心。

現代餐飲業競爭激烈，不僅講究色香味美食饗宴，同時也注重視覺感官享受，業者多年前至北海道出遊時，看到在載客的巴士內，竟然賣著道地日本拉麵，因此在品嘗過後決定拜師學習、並決意要在自己的家鄉打造出濃濃日本風的拉麵巴士，因此在與共戰夥伴好友的共同努力下，匠一 麵巴士誕生！

由於業者與夥伴都是靠雙手奮鬥出來，因此格外珍惜現有的成就，並積極回饋社會，在得知澎湖家扶中心目前獎助學金仍短缺150萬元資金，因此決定在開幕期間1個月內，每售出1碗拉麵，就捐贈10元給家扶中心， 吃拉麵做愛心 ！把回饋消費者的折扣 直接捐給家扶中心，讓消費者享受美食之餘，也能做愛心，希望達到拋磚引玉的效果。

店長葉志建表示，用心給每位顧客嚐到道地的 九州風味拉麵 就是我們一貫努力的理念，希望您也能上車一同品嚐這美妙的好滋味！經過8小時的熬煮完成之後，就是過濾~再調和熬煮3小時的蔬菜湯，接著過濾~

一碗豚骨湯頭，熬煮時間就是11個小時，過濾時間一鍋半小時，共12小時~老闆都是自己熬夜顧火候！純天然食材熬煮，照顧大家的健康！希望大家吃的開心~ 也吃的安心哦！

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