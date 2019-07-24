無良！點滴過期3年還在打 簡智翔：衛生局該加強稽查

2019-07-24 09:47

［記者陳恩惠／桃園報導］有民眾到桃市八德區某診所就醫時，赫然發現點滴竟然已過期3年之久，於是以臉書私訊向時代力量桃園市議員簡智翔爆料，民眾說，當他向護理人員反映後竟得到「沒關係，有問題會起疹子。」、「標籤只是給衛生局看的」等回應，診所如此行為忽視民眾身體健康，也違反相關規定，市議員簡智翔要求桃園市衛生局應加強稽查，杜絕違規劣藥。

桃市議員簡智翔表示，藥事法第21條明定過期的藥品就是劣藥，施用在民眾身上就是違法，衛生局應當依法開罰；根據爆料資訊，這位民眾施打的點滴，瓶身標註的製造日期是2013年，有效期限為2016年，明顯已經過期3年，他說，因為擔心這段期間診所還會持續將過期點滴施打至民眾體內，已先將相關資料提供給衛生局，要求衛生局先行稽查。

簡智翔也要求衛生局進行三點調查，包括：一、該診所施打過期點滴的狀況持續多久，有多少民眾受害？二、衛生局應該針對轄內診所進行相關過期點滴、藥品之稽查，若有類似情形應依法開罰、令其改善並公布診所名單。三、囤積藥品、點滴行為是否為診所常態，衛生局應負責調查，展現捍衛民眾健康的魄力。

簡智翔最後呼籲，民眾就醫時應建立自保常識，對於施打進身體內的注射液與服用的藥品若有發現過期、破損的情形應該立即要求護理人員更換、改善或是向衛生局檢舉，才能保護自己也能促使醫療院所改善使用過期藥品的行為。

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