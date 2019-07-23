金門夏日音樂季開唱 每晚煙火秀壓軸

2019-07-23 23:35

〔記者吳正庭／金門報導〕金門越夜越美麗！「2019金門夏日音樂季」今天晚上在后湖海灘歡樂啟動，由實力歌手朱俐靜、金曲樂團茄子蛋帶來拿手的歌曲，搭配燦爛的煙火秀，讓現場觀眾沈浸在如癡如醉的仲夏之夜。

為期四天的金門夏日音樂季，首夜推出音樂神童廖柏雅、在地表演團體candy金門小女孩及A-Teen、魏嘉瑩、朱俐靜、茄子蛋，分別帶來動聽、動感的歌曲；去年掘起的茄子蛋樂團，以略帶滄桑歌詞，「菸一支一支一支的點，酒一杯一杯一杯的乾．．．．」，更讓許多駐守一整晚的歌迷引起共鳴，不由得在徐徐海風陪伴下，跟著律動起來。

縣府表示，金門夏日音樂季23日至26日，每晚7時於后湖濱海公園開場，未來還將邀請陶晶瑩、范瑋琪、畢書盡、李千那、卓文萱、李友廷等組藝人及在地優質團隊接力開唱，每晚還有絢麗煙火秀壓軸，絕對精采。23及26日還有街頭藝人演出。

縣府表示，除超強藝人演出，周邊還有戲水遊樂設施，如水上溜滑梯、水搖船、章魚大滑梯、小小兵氣墊屋及小小朋友最愛的可愛動物不倒翁區，提供網美拍照熱點的多彩懶骨頭區，這些設施開放時間自7月22日起至9月2日止，每日開放時間為下午3時至晚間7時，7月23日至7月26日音樂季期間，延長時間為下午2時至晚間9時，且音樂季期間，每日晚上6時，活動現場都有送好禮活動，在7月26日的壓軸場有摸彩送43吋電視、空氣清淨機等多項大獎。

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