星國新傳媒集團來訪 本報總編輯：深化新聞並加強與讀者互動

2019-07-23 21:21

〔即時新聞／台北報導〕新加坡新傳媒集團今天拜會自由時報企業總部，雙方交換數位時代媒體產業的發展策略，自由時報總編輯鄒景雯指出，自由電子報網站尚不考慮「收費制」，目前仍持續深化新聞內容，並加強與讀者互動，擴大影響力。

新傳媒總編輯蔡深江、高級執行編輯莊澤芳等一行5人下午參訪自由時報，由本報總編輯鄒景雯、副總編輯吳俊彥和黃嘉瑞等人接待，雙方並座談交流。

蔡深江表示，數位時代的來臨已改變新加坡受眾的閱聽習慣，加上多語言的衝擊，新加坡新傳媒體集團已朝整合電視和網路新聞，成為「大世界」的新聞平台，而台灣因為傳播媒體多元，又高度競爭，此次才率隊來台灣向各媒體取經。

自由時報總編輯鄒景雯表示，自由時報目前除了在報紙發行量擁有逾50％的市場佔有率之外，也積極發展電子影音新聞，而自由時報在全國最龐大的採訪團隊，是發展電子報的最強力的新聞基石，往後除了一般即時新聞，還將發展各類的新聞專題，以及直播新聞，全方位符合台灣地區不同讀者的需求。

另外，為了更貼近讀者需求，自由時報也將藉由讀者的大數據分析，未來還希望依照地區別和個人需求，自動推播新聞內容給持行動載具的電子報讀者，並強化和讀者的互動。

新傳媒總編輯蔡深江表示，新傳媒是新加坡最大媒體廣播機構與唯一免費電視經營業者，擁有6個電視頻道和11個電台頻道，但目前也遭遇像收費頻道HBO、Netflix的競爭，新傳媒也和自由時報一樣，認為唯有深入了解觀眾需求，才能擄獲他們的心。

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