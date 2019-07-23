中興巴士280路線連11天脫班 罰5萬4千元

2019-07-23 20:36

〔記者林家宇／台北報導〕北市議員陳怡君日前指出，中興巴士280路線自7月4日起，一連11天脫班，甚至得等1小時才有車可搭。北市交通局公共運輸處表示，已對業者依《公路法》累積開罰5萬4千元，並要求限期改善。

公運處指出，以累積脫班3天，開出1張9千元罰單為準，今年已針對脫班開出45張9千元罰單。中興巴士280路線則是自6月16日開始，共有18天脫班，7月4日至14日更連續脫班11天，已累積開罰5萬4千元，並給予改善期限至7月底。

公運處提到，業者的理由為駕駛員人力不足，因此告知業者積極參與相關徵才活動，7月15日複查後已有初步改善，但仍未達標準。公運處強調，若逾期未改，將加重為每日1張9千元罰單，嚴重的話不排除部分停止營運。

公運處另補充，中興巴士280路線的段次載客量，5月為每班23人次、6月22人次，並無太大起伏，約是一台低地板公車座位全滿。至於7月連續脫班11天是否影響重大？公運處說，7月乘客人次數據要待8月才會出爐，屆時才能檢視。

公運處指出，目前的脫班審查機制分為兩種：一種是查看業者車機，透過GPS追蹤發車班距是否在時限內，每月抽查一次，每半年彙整成評鑑指標分數；另一種則是針對服務性路線，由於此種路線搭車人少，主要服務當地居民或有特殊需求人士，因為有提供業者補貼，所以會比一般市區公車審查更加頻繁。

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