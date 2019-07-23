埔里民眾肥美雞隻無故失蹤 「神秘客」有可能是牠們

2019-07-23 19:35

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮成功里近來傳出居民飼養的雞隻經常不翼而飛，或在雞舍附近發現殘缺屍體，懷疑是保育類野生動物石虎所為，國立暨南國際大學與集集特有生物研究保育中心人員今天下午前往會勘，並架設2部紅外線自動攝影機，當地之前曾有石虎出沒紀錄，研究人員也盼有好消息傳出。

埔里鎮成功里前里長彭榮華表示，利用自家土地圍起鐵網，搭建雞舍養雞食用，成雞有7、8斤重，但近半年來雞隻經常「無故失蹤」，通常是1、3隻，最高紀錄是3隻，陸續已折損約20隻，周邊另一戶養雞的鄉親也有同樣困擾。

檢查圈養設備，發現可疑動物是從鐵網及雞舍的空隙侵入捕食雞隻，甚至會將死掉的雞叼出雞舍再吃，留下殘缺的肢體，根據飼養經驗，若是野狗侵入，通常會將雞群咬死，幾乎無一倖免，卻又鮮少把雞吃掉，懷疑是其他動物所為，最有可能是石虎。

根據民眾反映，國立暨南國際大學通識教育中心專案助理教授劉明浩，與集集特有生物研究保育中心石虎研究員林育秀，今天下午特地前往會勘，根據民眾描述及捕食行為研判，初步排除是野狗所為，大部分與石虎的習性極為相似，但也發現死亡的雞隻只有屁股被啃食，有可能是大型鼠類，因此不排除是多種動物所為，石虎也是其中之一。

為追根究底，特生中心則在雞舍附近架設2部紅外線自動攝影機，預計每2週前往檢視拍攝成果，希望能拍到「神秘客」廬山真面目。

根據生態研究，縣內石虎分佈一般以中寮、集集山區為主，但埔里也有目擊紀錄，因此去年特生中心特別在埔里周邊山區選擇30個可能點進行觀測，僅有4個點拍到石虎，成功里山區就是其一。

而且前幾年當地居民也曾發現民生水井內有像貓的腐爛屍體，但體型較大，劉明浩特地將骨骸逐一收集拼湊，並交送特生中心鑑定為石虎，懷疑是石虎不慎跌落深井無法逃出而死亡，也是當地首見石虎遭「井殺」的案例，都可證明成功里山區有石虎存在，希望這次透過攝影監測，能多了解石虎族群狀況，獲得更多的研究保育資訊。

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