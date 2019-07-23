農田驚見無腳「女鬼」一排人頭 創意稻草人嚇壞網友

2019-07-23 21:01

〔即時新聞／綜合報導〕鄉下有些農家會在田地設置有創意巧思的稻草人，有網友在臉書po出1張穿著水手服的女裝稻草人矗立在田野間的照片，旁邊還有許多假人頭插在田埂間，網友們看見照片驚呼如果七月時看到會嚇死人。

該網友在臉書「爆廢公社」po出1張照片，可以看到照片中有1個穿著水手服頂著假人頭，旁邊的地上則插著一排假人頭，看起來就像是古代戰場中遭到處刑的戰俘，屍首被當成警告標誌一樣，原po在貼文中驚嚇表示「靠！農曆7月快到了，這樣晚上會嚇死人」。

網友們看見貼文後也嚇了一大跳，紛紛留言「還沒嚇到鳥卻嚇死一群人哈哈」、「這種創意真是不討喜，會嚇死」、「晚上看到會嚇到腿軟吧」、「七月時看到這個算是正常的吧，其餘時間看到才會嚇死人。」、「陰屍路是吧XDD」。

據了解，這則照片的出處來自日本網友分享的農民自製嚇人稻草人系列照，該網友在推文中請求農家「拜託請不要這麼盡心盡力地做稻草人」，可以看到照片中的稻草人一張比一張還嚇人，讓人看了還以為是來自恐怖電影的場景圖。

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