光陽機車推多款ABS機車 台中市民購車可省1.9萬

2019-07-23 18:25

〔記者張菁雅／台中報導〕政府鼓勵民眾選購配備有ABS防鎖死煞車系統的機車，車商也加碼提供優惠，並開發多種車款。光陽機車今日表示，台中市政府機車汰舊換新的補助額度是全國最高，台中市民若搭配此補助，換購ABS機車，加上該公司優惠，最高可省1萬9000元，而且現在買車還能參加台中購物節抽獎活動。

光陽機車指出，國內各大廠牌均推出ABS機車，去年共銷售5萬796台，其中，光陽達1萬6890台，數量最多；今年各廠牌ABS機車市場預計為11萬5000台，較去年增加6萬5000台，成長130％，而光陽的目標則是4萬台。

從購買ABS機車的車主性別來看，去年女性佔28％，男性72％，今年預估女性將達34％，男性則為66％。光陽機車表示，這是因為ABS議題發酵，以及女性對ABS與安全的認知越來越深。

光陽機車表示，政府提供購車多項補助，包括機車汰舊換新貨物稅減免4000元，購買ABS機車也補助4000元，還有二行程機車汰舊補助500元、報廢車300元，這是全國一致的補助；而在台中市，汰換二行程換購六期機車，市府再補助5000元，額度是全國最高。

另外，光陽機車加碼優惠5200元，若台中市民購買光陽ABS機車，補助加優惠合計達1萬9000元，是全國最多，該公司共有6款ABS機車，扣掉補助及優惠，台中市民限定車價從4萬7800元到7萬500元間。

光陽機車也說，台中市政府正舉辦台中購物節，活動至8月18日，消費滿500元可參加抽獎，因此，現在購車正是時候。

台中市新民車業負責人陳新弘則指出，以125CC的ABS機車來說，價格比一般機車高約7000至8000元，有政府補助後，價差剩下3000至4000元，大幅提高民眾購買意願。另外，過去ABS都配備在高價車款，因為需求逐漸增加，今年第3季開始，光陽推出多款ABS國民車，使得選擇性變多，售價也降低，更有助於擴大市場，現在很多民眾上門會問「有沒有ABS機車？」因此，過去ABS機車銷售量只佔10％，現在成長到40％。

陳新弘也說，有些女性車主認為自己沒有騎很快，不需要ABS，但ABS是安全必要配備，只要用過就會覺得幫助很大，很多車主反映下雨天騎在濕滑路面，尤其是經過人孔蓋緊急煞車時，ABS就發揮作用，可以讓機車平穩地停下來，他們都認為多花些錢購買ABS機車很值得。

陳新弘表示，申請ABS補助相當方便，民眾購車時只要提供存摺封面影本，並填妥表單，機車行就會代為送件，大約2個月，補助款就會匯到車主帳戶。

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