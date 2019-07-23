郵局、小農攜手行善 總統教育獎小巨人愛無距「梨」

2019-07-23 17:41

〔記者蔡淑媛／台中報導〕愛無距「梨」！台中郵局第6年結合東勢、新社卓蘭小農推出新興梨禮盒，今天開賣，每賣出一盒就捐10元給台中育嬰院，活動每年賣出上萬盒，今年水梨受氣候影響減產2、3成，但是更脆、更甜，甫榮獲總統教育獎的75公分「小巨人」潘進富院生也一起嚐鮮，邀請民眾一起吃好梨、挺小農更送愛心！

潘進富連續6年參加愛無距梨開賣會，很喜歡吃水梨，手拿大顆、多汁香甜的水梨，洋逸著青春、滿足的笑容，成了最佳代言人，今天感謝多年來社會的支持，挺農也做愛心，和院生們也能一起吃好梨。

18歲的潘進富1歲多時被帶到台中育嬰，因先天脊椎變形彎曲，導致下半身發育不良，有中度智障等多重障礙，卻能克服天生缺陷，苦練陶笛，並考取4張街頭藝人證照，今年從台中特教院高中畢業了，開始在台中文學院街頭表演了。

台中育嬰院長朱明輝指出，愛無距梨活動捐款每年約10幾萬，一般人可能覺得款項不太大，對院方卻是幫助很大，全是滿滿是社會愛心，院方收容重度、極重度等多重障礙的孩童，多年來已經撫育超過2000名多重障礙孩子，有被遺棄或不當對待，目前院方照顧106名身心障礙的孩童，有2/3是孤兒，1/3來自弱勢家庭，一半是未成年的孩子。

朱明輝說，院內房舍老舊已經67年且嚴重漏水、空間不足，加上要符合新的無障礙法規，為改善孩童的生活空間與訓練場所，規畫7樓高的新院舍，設置宿舍、教室、早療、水療等空間，經費需1.9億，但募集10年僅籌得一半，再等下去房子會更老舊、更難使用，預計明年開工興建2年，盼社會為孩子達成住新家的夢想。

今年合作的宜興果園張姓果農說，今年乾旱、梅雨晚，產量少3成，但是水梨品質好，成熟期超過200天，甜度達11度且更清脆，每盒10粒550元，每顆約9兩半至11兩，有郵局加入助行銷、做公益很開心，合興國園的李姓果農也說民眾可上網郵政商城，或是全台郵局臨櫃訂購，相當便捷。

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