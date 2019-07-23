中油施工補償談不攏 165艘船海上抗議

2019-07-23 14:27

［記者許倬勛／桃園報導］中油第三天然氣接收站落腳桃園市觀音區觀塘工業區，海域工程勢必影響沿海漁獲，中壢區漁會與中油就施工補償金條件僵持不下，協商六次仍無結夥，漁會認為對方毫無誠意，今天上午6點集結165艘船，繞行觀音、新屋近海，以示抗議。

中壢區漁會總幹事黃德汶表示，中油預計施工6年，其中填海造陸、闢建碼頭、置放儲槽等工事，勢必會擾動海流，以及水質變濁、產生噪音等，而永安漁港的漁獲多來自近海的迴游魚類，對漁民生計將造成衝擊，早在規劃期間就向中油提出需求獲認同，孰料條件一直談不攏。

設籍中壢區漁會的船筏共有358艘，漁會委託專家調查影響程度，初步協商時，要求中油比照過去設置風力發電機組補償金，每艘船每年4萬元，另外向漁民租用警戒船一年100趟次，補償費和租船費用共約8000萬元。

黃德汶說，中油原則上同意租用警戒船，惟補償費用始終未達成共識，最近2個月協商，漁民們已做出退讓，改為每艘船補助2萬元，中油卻要求減為每艘1萬元，雙方條件差距近千萬，漁民強烈反彈，離譜的是，協商還未談妥條件，中油包商近期竟派船拋石、置放海底沉箱，漠視漁會海上管轄權與漁民權益。

今天上午6點，中壢區漁會轄下的91艘漁船從新屋區永安漁港出發，桃園區漁會所屬大園區竹圍漁港，也有74艘船趕往加入聲援、繞行近海，上午10點許，中油所屬工作船離開接收站工地，抗議船隻才陸續返航，中油公司於中午也派代表到中壢區漁會，等船筏回港以後跟漁民、漁會溝通，抗爭行動暫時告一段落。

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