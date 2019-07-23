塵封44年 阿里山百年蒸汽火車回娘家、72歲老司機員歡送

2019-07-23 12:28

〔記者王善嬿／嘉市報導〕第一輛28噸阿里山登山型蒸汽火車SHAY SL-21號，至今已有上百年歷史，44年前退役便安置在嘉義市嘉義公園靜態展示，林務局編列1200萬元要將其整修恢復動態運行，今天上午自嘉義公園吊掛、貨車載運到阿里山林鐵車庫園區，72歲司機員呂文聲今現身歡送當年他曾駕駛的「老兄弟」，期盼老蒸汽火車再次運行、重現當年風華。

阿里山林業鐵路及文化資產管理處與嘉義市政府今天舉行「火車頭回娘家」活動，嘉義市長黃敏惠表示，21號蒸汽火車於1914年、日治時期大正三年自美國萊馬公司引進，負責運送檜木下山並聚集在嘉義市北門口，1973年停駛、相隔3年陳列在嘉義公園至今，伴隨嘉義人44年的時光，希望經修復後，讓蒸汽老火車重獲新生。

阿里山林鐵及文資處長黃妙修說，很多人得知老火車要運走很不捨，「這是正確的決定」，因SHAY系列的蒸汽火車為三直立式汽缸、傘型齒輪傳動還有配合可伸縮軸及萬向接頭，為登山型火車中的佼佼者，「最會爬山」，全世界僅存的2台仍運行的SHAY登山型火車都在阿里山林鐵，將吸引全世界鐵道迷來朝聖。

呂文聲說，駕駛21號等蒸汽火車有4年，記得光是煮水引發動力啟動火車，就要花45分鐘，且駕駛時車廂氣溫高，還能幫忙保溫便當，「不會吃到冷飯」；阿里山林鐵鐵道窄又陡，尤其獨立山段要螺旋式登爬、轉彎彎度大，駕駛難度高，退休已12年的他看到蒸汽火車回娘家很開心，會到車庫園區看看它。

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