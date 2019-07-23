史上最美！全國最長鵲橋 八卦山銀河光廊燈亮了

2019-07-23 11:08

〔記者張聰秋／彰化報導〕「我們來結婚吧！」彰化市公所因應七夕情人節來臨，以戀愛、結婚生子、多代同堂為主題，將1公里長的八卦山天空步道，融入燈飾藝術造景，打造出獨一無二的銀河光雕走廊，堪稱「全台最長的幸福鵲橋」，燈飾設計同時融入故事性結合配樂，民眾置身其中感受浪漫氛圍，一股幸福感油然而生。

「幸福鵲橋」燈光上週點亮，開放時間原本為晚上7點到9點，因民眾反應熱烈，今天起提早點燈並延長熄燈時間，從晚上6點30分到晚上10點，公所預計8月初熄燈，但縣府緊接8月24日、25日要在八卦山九龍池舉辦「卦山親子嘉年華會」，活動內容有夜間音樂會、劇團與街頭藝人演出、充氣遊樂園、天空步道生態導覽等等，城觀處希望延長到8月底。

由公所主辦的「卦山夕照－幸福鵲橋」活動將於27日登場，活動結合前市長邱建富打響的卦山夕照，今年融入市長林世賢新創意，由國立彰化師範大學設計團隊注入時下最熱門的燈光創作藝術的元素，打造出過情人節的鵲橋意境，團隊的創意讓人驚豔，臉書、賴群組貼圖分享，民眾迴響熱烈，不少人直呼美呆了！美到讓人想告別單身，想結婚成家！

市長林世賢指出，幸福鵲橋的打燈經費約50萬元，花這些錢絕對不像只是放個煙火，幾秒、幾分鐘就結束了，燈目前因經費考量原本規劃到8月初熄燈，如果縣府願意補助經費，公所樂觀其成，燈若能點到中秋節會更棒，未來公所擬尋求太陽能廠商贊助，引進太陽能發電設備供應燈飾電力，減輕長期以來縣府支付天空步道電費的壓力。

鵲橋的燈飾設計氛圍融入戀愛結婚、生兒育女的家庭觀念，營造出過情人節、走鵲橋不是單身未婚者的專利，已婚夫妻甚至年邁老伴都要來感受幸福的浪漫。

林世賢指出，燈飾從天空步道1號到7號出入口用幸福成家的故事串聯，從童話故事「灰姑娘」的玻璃鞋切入，灰姑娘找到王子，陷入熱戀步入禮堂完成終身大事，婚後生下健康可愛的小寶寶，等小寶寶長大成人，灰姑娘和王子成了老夫老妻，家族2代和樂融融。

林世賢指出，活動目的就是要把八卦山打造成愛情的「聖山」，更要由全國最大場的未婚聯誼活動、市集和音樂會與走鵲橋抽好禮等內容，創造愛情產業鏈商機，吸引觀光人潮，帶動觀光產業。

縣府城觀處負責天空步道管理維護，城觀處長馬英傑表示，為了縣民，大家一起來活化八卦山是好事一樁，城觀處已跟市公所接洽表達合辦的意願，縣府可以補助點燈經費，拉長點燈時間，讓更多的人趁著暑假放假，民眾帶著父母、小朋友一家3代同遊，共享天倫之樂。

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