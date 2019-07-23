取材玉山創作 首位台灣大學生赴德參加國際玻璃雕塑展

2019-07-23 09:06

〔記者吳俊鋒／台南報導〕長榮大學台灣文創學程的應屆畢業生李曼華，取材東亞最高峰的玉山，創作出玻璃雕塑「The mountain of Formosa」，獲得入選參加德國慕斯特第11屆國際玻璃雕塑與花園展，為國內首位以大學生身分參賽、也是本屆唯一來自台灣的創作者，表現難能可貴。

而李曼華的指導老師吳宗賢，也是前2屆展覽唯一入選的台灣藝術家，師生同在國際舞台傳承台灣文創精神，別具意義。

李曼華這次參展的The mountain of Formosa，是長82公分、寬32公分、高32公分的作品，以台灣第1高峰玉山為發想，採用多層次燒法，營造出深度與空間感。

李曼華說，自己喜歡親近大自然，又想要讓世界看見台灣之美，就以最具代表性的玉山，為創作題材，結合玻璃工藝，希望能精彩呈現。

李曼華說，向老師學習玻璃多層次燒法，融合圖案創作，展現玉山四季不同的變化，如夏天會盛開法螺菊，作品中就有雕花，是1件2面都可以觀賞的藝術品。

李曼華是去年12月份參加國際玻璃雕塑與花園展，榮獲入選，8月份將啟程到德國慕斯特，進行下一階段的評選。

吳宗賢則提到，多層次燒法不僅國內罕見，也是國際上獨有的技藝，有別於坊間的脫蠟鑄造，最大特色是純手工，無法複製，因此每件作品都獨一無二，但失敗率高，李曼華的表現很難得。

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