週二天氣悶熱 北台灣仍須提防午後大雷雨

明天中南部、東半部及澎湖、金門有局部短暫陣雨或雷雨，北部地區亦有零星短暫陣雨，其他地區及馬祖為多雲；午後各地有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率，特別提醒北台灣地區有發生大雷雨的可能。（記者黃志源攝）
〔即時新聞／綜合報導〕雨彈今天（22日）下午狂襲北台灣，不少地方傳出淹水災情，到了明天（23日）各地水氣仍多，午後雷雨強度可能會稍小一些，但北台灣及各地山區在下午時段還是不能掉以輕心，仍須提防大雷雨。
中央氣象局預報，明天各地多為多雲到晴的天氣，中南部、東半部及澎湖、金門有局部短暫陣雨或雷雨，北部地區亦有零星短暫陣雨，其他地區及馬祖為多雲；午後各地有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率，特別提醒北台灣地區有發生大雷雨的可能。
天氣風險公司指出，今、明兩天各地都有午後降雨的情況，直到週三（24日）開始，天氣才有可能轉為穩定，屆時全台天氣都是多雲時晴的天氣型態，陽光及紫外線非常強，戶外活動建議加強防曬、多補充水分。
溫度方面，明天各地氣溫仍高，白天高溫普遍在32度以上，北部地區、中南部近山區及花東縱谷一帶氣溫可達34、35度。
紫外線方面，明天台東縣達危險級，其他縣市均達過量級。空氣品質方面，明天竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東及離島地區為「良好」等級；北部為「普通」等級。
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溫度方面，各地白天高溫普遍在32度以上，北部地區、中南部近山區及花東縱谷一帶氣溫可達34、35度。（圖擷取自中央氣象局）
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紫外線方面，明天台東達危險級，其他縣市均達過量級。（圖擷取自中央氣象局）
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空品方面，明天竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東及離島地區為「良好」等級；北部為「普通」等級。（圖擷取自行政院環保署）