「希望生意不要太好」這間店歡迎民眾更歡迎無家者

2019-07-22 15:35

〔記者蔡思培／台北報導〕這間店歡迎民眾更歡迎無家者！隱身在台北市中正區南陽街巷中的「修舊好工作站」今天正式營運，這家店乍看之下是普通的小餐廳，其實還是個供流浪街頭的大哥大姊歇腳的休息地。店長更為了照顧無家者，希望生意不要太好。

台北車站雖然是台北市的交通樞紐，但街頭上卻有許多無家可歸、無依無靠的流浪者。北市社會局近來與社團法人「人生百味文化建構協會」合作，將位在台北車站附近的北市府舊宿舍重新打造成「重修舊好工作站」。工作站除了有廚房與座位，供民眾享用奶蓋茶、咖哩飯等餐點，還有洗衣間與淋浴設備，讓無家者可以進行洗澡、洗衣服。

重修舊好店長林依婷表示，許多流浪街頭的無家者常因為找不到盥洗處，只能在廁所簡單使用水龍頭進行擦洗，而且清洗時間也有限。無家者在「重修舊好」除了可以長時間淋浴（一次可以50分鐘以上），這裡還有「女性專屬」的淋浴間，讓女性無家者能安穩的盥洗。

「人生百味」共同創辦人巫彥德期盼，工作坊不只提供無家者盥洗、休息，還能幫助這些人們重新回到社會、自力更生。因此工作站也會提供藝術、木工相關課程給無家者學習一技之長，並適時轉介包裝、清潔等短時工作給無家者，讓他們靠自己的力量賺錢。對於有意上課、工作的無家者，工作站也會贈予店內餐點的食物券鼓勵。

值得注意地是，林依婷在談起工作站營業狀況時表示，「不希望生意太好」，而且沒有擴大計畫。原來過去曾有一位大姊在工作站試營運期間每天都來洗澡，當她看到店內開始擺出桌子後，反而不敢進來。林依婷直言，現在工作站空間小，可以讓無家者感到自在，「當空間擴大、客人變多，他們反而不太敢進來」。

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