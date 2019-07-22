疑獵犬害石虎連3死 苗縣擬140縣道增禁犬獵區

2019-07-22 16:02

［記者鄭名翔／苗栗報導］苗栗縣近期6天內就傳出3起保育類珍稀動物石虎遭「路殺」悲劇，苗栗縣政府調閱棲地監視器畫面，發現附近常有民眾飼養獵犬出沒，疑似因此侵擾石虎棲地，造成牠們受驚嚇跑到路面而遭車輛撞死，縣府擬於特定區公告為禁止犬獵行為，保育人士也呼籲社會重視流浪狗管制問題，避免憾事一再重演。

140縣道卓蘭往三義路段，被評為野生動物路殺熱區，7月11、15、16日接連發生3起石虎遭路殺案件，包括1隻成年母石虎及2隻幼年石虎，保育團體不排除是母石虎外出覓食遭撞死，2隻小石虎接連外出找媽媽也斷魂輪下，令人十分不忍。

苗栗縣今年已傳出13起石虎死亡案例，近期苗縣府農業處也邀集相關單位至140縣道會勘，研擬改善措施，並調閱生態監測相機，發現該區域常有成群犬隻出沒，頸部皆掛有項圈，疑為民眾飼養訓練、用以捕獵野生動物的獵犬，嚴重侵害石虎棲地。

苗縣府農業處自然生態保育科長張葦表示，因該地區鄰近大安溪流域，河床多野生動物，疑似有飼主於此訓練犬隻捕獵，但卻也使得原本住在該處的石虎飽受驚嚇，甚至因而衝出棲地跑到馬路上，間接造成路殺悲劇，目前已研擬依野生動物保育法，在附近區域公告禁止犬獵行為。

保育人士「貓境地圖王小明」認為，犬隻攻擊野生動物、甚至追襲咬死石虎案例層出不窮，流浪狗零安樂死加上民眾餵養，導致流浪狗大量繁衍，嚴重威脅珍稀保育動物的生存，呼籲社會及政府應重視犬隻威脅。

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