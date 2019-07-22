竹市危老建築重建放寬 最高容積獎勵40％

2019-07-22 15:10

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市府都發處表示，去年推動「都市危險及老舊建築物加速重建」措施後，市府將修正相關草案，並放寬規則，朝放寬危險老舊住宅重建高度、建蔽，且針對小基地的危老重建容積移轉、免強制退縮等措施進行調整，讓原本老舊街區內臨狹小巷弄、蓋不高、蓋不多的危老宅，能加速整合，提高重建意願，保障危老建築居民的安全。

市府都發處表示，竹市老舊建築物有結構安全及救災困難等公安問題，但老舊建築最常碰到現況建蔽率大於法定建蔽率、面前道路寬度不足等問題，雖可依危老條例申請重建容積獎勵，仍無法充分規劃設計利用，影響建築物及住戶重建意願。

此次都發處進行修法，將放寬重建高度、高度比、退縮等規定，並針對住宅區放寬建蔽率，其中基地面積達400平方公尺者，可放寬申請容積移轉，將可嘉惠老舊建物小地主，增加整合重建誘因。

依據統計，竹市超過30年屋齡的老屋有5萬戶，中央為鼓勵老屋更新重建，兩年前就發布「都市危險及老舊建築物加速重條例」，推出兩項獎勵改建誘因，第一是獎勵法定容積上限30％、第二是放寬高度限制及住宅區建蔽率。且為提高民眾意願，只要在明年5月9日前提出重建計畫申請，就可額外增加10%法定容積獎勵，容積獎勵上限值可提高到40%。

此外，危老重建沒有最小基地面積限制，審核速度較快，比傳統都市更新程序更簡單快速，只要經「耐震能力評估」符合重建條件，就可申請重建，且2個月內可完成審查，只要取得100%土地及建築物所有權人同意，就可提出申請。

都發處也啟動「危老重建輔導團」，進行20多場的行動教室，提供危老建築或老舊社區參考，且提供免費在地化諮詢服務，可電洽：03-528-5160，黃技士。

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