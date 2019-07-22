台鐵：截至5月 列車準點率提升至91.3％

2019-07-22 15:03

〔記者蕭玗欣／台北報導〕台鐵列車誤點多年來遭外界詬病，台鐵今天提出6點改善規劃，包括在設備維護、列車慢行安排、人員教育訓練、電腦化排點系統及災防應變等方面，將積極進行相關改善措施；台鐵也指出，截至108年5月止，整體列車準點率由107年10月的87.9％提升至91.3％，已有顯著提升。

台鐵運務處長張錦松表示，在提升設備妥善率方面，目前正在辦理「鐵路行車安全改善6年計畫」、「600輛城際電聯車及空調通勤電聯車520輛購車案」及「台鐵電務智慧化提升計畫」，全面更新各項行車設備，同時檢討修正各項檢修訓練及規章修訂，建置標準化維修保養作業程序，強化設備維修品質控管。

台鐵表示，為加強技術交流及標竿學習，持續深化教育訓練、檢討維修用料購供流程，透過技術合作研發國產化替代用料降低購料風險，提升檢修技能改善設備妥善率。

針對列車慢行問題，台鐵表示，將加強管控沿線施工期程及距離，適時提高慢行限速，減少列車延誤影響。未來也將持續針對慢行工程計畫期程及區域，納入年度改點計畫調整運轉餘裕時分，減少慢行延誤的問題。

台鐵表示，另一方面也會檢討修正人員教育訓練方式，建立系統性履歷制度及回訓機制，提升司機員駕駛技術及行車運轉人員專業職能。

台鐵也指出，為更進一步提升排點效率，已進行系統優化，除加強資料倉儲與運轉模擬系統整合，並串接第四代票務系統，強化旅運需求分析及班表回饋修正實用性。

此外，台鐵誤點率一大原因也來自於旅客上車動線凌亂，台鐵指出，自103年起在各站試辦區間車排隊先下後上車的禮貌乘車運動，目前旅客量大且適宜施作的車站共69站，已在月台劃設排隊線，未來配合新車採購，將統一車門位置，改善指標嚮導，進一步建立排隊文化。

在建置災防預警系統並強化緊急應變處理能力，台鐵強調，已持續針對高風險路段、橋樑進行改善工程並建置邊坡監測及預警系統，並定期辦理跨單位事故模擬演練。

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