新北拖吊4000多輛oBike 將全數拍賣

2019-07-22 14:08

〔記者賴筱桐／新北報導〕共享運具 oBike亂象不斷，新北市交通局聯合環保局、警察局和高灘地管理處等單位執行oBike清除專案行動，截至今天共移置拖吊4000餘輛，將依「新北市移置保管妨礙交通車輛自治條例」公告拍賣。

來自新加坡的無樁共享單車oBike主打「隨地借、隨地還」，卻不時傳出佔用機車停車格等爭議，更衍生違停棄置問題，造成髒亂，引起民眾詬病。

交通局長鍾鳴時表示，oBike業者缺乏自主管理能力，車輛破損故障、違停棄置，妨礙市容景觀，屢遭民眾檢舉，交通局多次通知業者仍無法有效改善，因此今年6月起，嚴禁oBike利用新北市道路佈放車輛營業，並調派民間拖吊業者，清除遭棄置的oBike達1000多輛。

由於oBike大量投車，加上新北市幅員廣大，交通局從6月20日起聯合環保局、警察局和高灘處執行專案行動，動員29區清潔隊人力加強清除，截至今日共計清除4000餘輛，全部移置於八里拖吊場。

交通局停車營運科科長許芫綺表示，obike拖吊車輛以中、永和地區最多，拖吊400多輛，其次三重區有300多輛，汐止和五股也有260多輛，最遠遍及金山、萬里，平溪、坪林也拖吊20多輛；交通局多次寄發雙掛號公文要求業者自主巡查，並通知領回oBike，但全都因無人招領退件。

許芫綺表示，初步估算業者積欠的移置費和保管費達995萬餘元，新北市將依「新北市移置保管妨礙交通車輛自治條例」公告拍賣，交通局籲請民眾，若發現違停棄置的oBike ，可透過1999專線通報，交通局將協同警察局移除。

交通局已擬定「新北市共享運具經營業管理自治條例」，將送法制局法規會審查，後續再經市政會議、市議會通過後發布實施，盼有效管理共享運具，遏止亂象再生。

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