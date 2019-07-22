廚師久站搬重物致腰椎盤突出 中醫「微創針刀」緩解疼痛

2019-07-22 13:41

〔記者方志賢／高雄報導〕一名60歲廚師，工作長期久站，彎腰搬重物，導致腰椎間盤突出，壓迫神經，造成腰痠臀部痛，需彎腰駝背才能行走，因工作不能停不想開刀，接受「微創針刀」治療，經中醫師用針刀剝離沾黏的筋膜、韌帶，減輕腰椎神經壓迫，腰腿痠麻的痛苦終獲改善。

健仁醫院中醫科主治醫師陳炳曄表示，這名廚師腰痠臀部痛超過2年，站5分鐘就發作，必須彎腰駝背才能行走，睡覺時需側躺、弓著身體才能減緩疼痛，慢慢入睡。

經檢查病患的腰椎第2、3節及第4、5節椎間盤突出，求助各大醫院及民俗治療，都徒勞無功，醫師建議開刀治療，但手術需時間休養，在經濟及家庭因素考量，只好靠者止痛藥減緩疼痛。

陳炳曄說，病患後來求助中醫，接受「微創針刀」整合治療，他利用微創針刀剝離患者沾黏的筋膜、韌帶，鬆解攣縮的腰臀，以及腿部肌肉。

另外合併針灸治療恢復肌肉彈性、增加肌肉力量，以減輕腰椎神經的壓迫，改善腰部疼痛、臀腿的痠麻感，經治療後，患者工作後幾乎不痛、腰也挺直，能躺直的睡覺，不必再受腰腿痠麻的痛苦。

陳炳曄說，「微創針刀」是利用和針灸針相似的針刀剝離及鬆解沾黏的軟組織，可治療淺筋膜及肌肉沾黏造成的疼痛，舉凡網球肘、媽媽手、腕隧道症候群、坐骨神經等疾患等，都可使用「微創針刀」治療。

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