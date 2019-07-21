社子島陰廟廟廟皆離奇！化身找戲班、入夢要金身...

2019-07-21 23:38

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市政府原有意將社子島11間不具文資價值又沒土地產權的廟宇，整併成一間大廟，引發地方反彈。記者實地走訪，發現社子島緊鄰淡水河和基隆河，過去有不少流水屍漂流上岸，居民協助埋置、祭拜，進而成了當地信仰，各廟宇廟皆充滿故事，許英媽曾化身老太太找戲班表演，甚至想要金身，入佛具老闆的夢境，當地居民認為這些陰廟庇佑當地，要求市府絕不能亂整併。

記者實際走訪，這11間廟每間對當地各具不同意義，主神為吳府千歲的北興宮為兩樓層廟宇，外觀相當宏偉，供奉約十幾尊神像。詹姓廟公說，北興宮已有38年歷史，當然希望能保留，但市府若真的要合併也無可奈何，只是各人有各人的家，神明也一樣，整併並不妥當。

社子島內有不少陰廟，主要和地理環境有所關聯，位於淡水河與基隆河的社子島，過去有不少流水屍漂流上岸，當地居民幫忙收埋、安置，後來更設祠祭祀，進而演變成當地信仰，雖說和地理環境有關，但在社子島內的各陰廟仍有流傳的小故事。

居民陳先生說，許英媽廟已有百年歷史，在他阿公那代，附近「比較陰」，阿公幼時在那裡尿尿或亂碰東西，自此身體變差，阿祖去問事才發現是沖犯到許英媽，對方要求替祂建廟才放過阿公，因此興建許英媽廟。

陳先生說，許英媽廟早期廟內是放牌位，但許英媽希望有金身，於是跑到佛具店老闆的夢裡，交代金身如何打造，也聽長輩說過，有次許英媽聖誕，竟有歌仔戲來表演，一問之下才發現是一名老太太去邀請歌仔戲，但就劇團所說的服裝、裝扮來看，根本就和許英媽金身一樣，「所以應是許英媽自己去請歌仔戲來看！」

居民王先生提到，陳靈公廟有個故事，過去有名顧牛的小孩，和人發生糾紛遭踢死，死後纏著加害人，加害人因害怕蓋了陳靈公廟，希望能夠平息亡者怨氣，後來居民們也會到廟裡祭拜，陳靈公也會庇佑居民。

位於延平北路七段106巷166號的福安宮外有間小陰廟，祭拜白媽、陰公、福德；居民表示，日治時代時有逃兵為躲避追捕，坐船逃逸，不料卻被日本兵發現，不讓他們上岸而遭淹死，後來就建廟祭拜。萬善堂拜各種孤魂野鬼的廟，聽聞早期當地人拜骨頭，後來改拜牌位。

對當地居民來說，每間廟對他們來說都有不同的意義，11間大大小小的廟宇，有些已有上百年歷史，至今每年端午、中元等較大的節日，居民都會在河邊或廟宇祭祀，也成為社子島內居民聯繫感情的地方。

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