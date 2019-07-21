真好用！新竹市敬老卡搭車游泳和健身攏ㄟ通！

2019-07-21 22:08

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市敬老卡不只搭公車可用、就連游泳健身嘛ㄟ通！市府社會處擴大敬老卡使用功能，長輩持敬老卡，可到香山、南寮游泳池和竹光、新科兩間國民運動中心游泳或健身，要讓長輩運動健康呷百二，未來更規劃與計程車業者合作，讓長輩也能用敬老卡搭計程車趴趴走。

市府社會處表示，竹市年滿65歲以上的長輩可申請敬老卡，且無排富條款，每名長輩可享每個月600點的點數，但每個月未使用完的點數會收回，不少長輩反映敬老卡不能累積到下個月，沒用完很可惜。

市府獲悉多數長輩的想法後，研議擴大敬老卡使用功能和範圍的可能性，希望提供長輩一張「申請得到、用得到也用得完」的貼心敬老卡，如今已擴大敬老卡使用範圍，讓長輩去游泳和健身房做體適能都能使用。

社會處長李季縈說，設籍竹市年滿65歲以上的長輩，已有4萬5000人申請敬老卡，申請率達8成以上，敬老卡每月有600點使用額度，可搭公車出外旅遊，也可到香山游泳池、南寮溫水游泳池、新科國民運動中心及竹光國民運動中心，使用場館內的設施扣點，像游泳每次扣50點、健身房每次扣25點等，鼓勵長輩相揪運動。

今年70歲的王奶奶說，她用敬老卡超過1年，平常會搭公車去市場或中午到據點共餐，現在還可搭公車去游泳及去健身房，讓她每個月的點數都會用完，方便又貼心。

李季縈說，社會處最近也在與除大眾運輸外的計程車業者洽談讓長輩可使用敬老卡搭計程車的可能性，希望擴大敬老卡使用功能，讓敬老卡發揮更好的使用功能，讓長輩不管旅遊運動，都可開心趴趴走。

此外，社會處表示，市府這幾年推動五大敬老措施，除續發安老津貼3000元、重陽敬老禮金更提高到2000元，還有免費全口假牙、免費健康檢查及53處共餐食堂等，要讓長輩都能歡喜健康「呷百二」。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法