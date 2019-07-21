百思不得其解 百斤重龍膽石斑竟陳屍大潮溝

2019-07-21 16:55

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市一名葉姓鳥友今天在台南大學七股校區的一條大潮溝，發現「陳屍」一尾重達百餘斤重的大龍膽石斑，由於台南大學七股校區並沒有養龍膽石斑，為何會出現這麼大的龍膽石斑，大家百思不得其解。

葉姓鳥友說，近日台南大雨，他今天下午前往台江國家公園及台南大學七股校區一帶，意外發現這隻龍膽石斑已死亡，浮在大潮溝的紅樹林邊，他目測估計有1米長，約120斤重，算是相當大的一尾龍膽石斑。

他說，鄰近大潮溝的南大七股校區內並沒有養龍膽石斑，這裡雖與外海相通，但還得通過層層關卡才與七股潟湖及外海連接，不解為何會在這裡出現這隻龍膽石斑，莫非是從大海外漂進來的？現場圍觀民眾也議論紛紛，不解這裡為何會出現這麼大的龍膽石斑。

台江漁樂園執行長李進添表示，這麼大的龍膽石斑，一尾估計可賣到2萬元左右，大潮溝內會出現龍膽石斑，有可能是附近魚塭有放養龍膽石斑魚苗，一般魚苗如果沒有放養成功或得病，漁民通常就會放棄，把池水放流到潮溝，少數沒死的魚苗，因潮溝裡食源豐富，龍膽石斑長大後在潮溝裡算是霸王，大魚吃小魚，這種吃雜魚、「外料」的龍膽石斑生長速度會特別快，約3、5年就可以長到1米長。

他說，可能最近台南雨下太多，潮溝的水太淡，龍膽石斑可能適應不良，或是受污水等其他因素影響才死亡。

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