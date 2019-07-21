竹縣東方美人茶賽今揭曉 楊瑞隆奪特等獎

2019-07-21 14:14

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣東方美人茶優良茶比賽成績今天中午揭曉，楊隆茶園的楊瑞隆奪得特等獎，今年62歲的他從小就開始學種茶，深諳東方美人茶的栽種要訣，今年是他第4度奪得特等獎。

「我們這個東方美人茶就是有機，農藥絕對不能用，小綠葉蟬要給它來，來越多茶菁就越好，得獎機會就越高。」楊瑞隆大方分享他的種茶經驗，也希望東方美人茶在市場上受到更多消費者的肯定。

先前曾在民國99年、102年、104年奪得特等獎的楊瑞隆，家中3代種茶，從小也跟著學種茶的他曾在當完兵後一度想離開這個產業，但最後還是回歸家族繼續耕作，靠著勤勞和堅持有機栽種接連得獎闖出名號。

一連5天在峨眉鄉農會舉辦的新竹縣東方美人茶優良茶比賽，今天中午完成決賽並公布成績，這次共有1334點參賽，評選出特等獎一名、頭等獎40名、貳等獎52名、參等獎74名，優良獎部分三花77名、二花211名、一花393名。

主要獲獎名單如下：特等獎楊隆茶園、頭等獎一大自在空間、頭等二姜禮杞、頭等三楊世瑩、頭等三楊隆茶園、頭等五黃金彬、頭等六徐宥杰、頭等六攸香茶園、頭等八彭泰山、頭等九林秀春、頭等十徐耀良。

擔任評審團主審的農委會茶業改良場副場長邱垂豐說，這次評審十分嚴格，淘汰率為36.4％，參賽茶整體品質來說算是中上以上，但名列前茅的品質都很不錯，所以頭等獎增取2名作為鼓勵。

峨眉鄉農會總幹事郭素玉說，東方美人茶是新竹縣的重要特產，嫩芽經小綠葉蟬吸食後，茶農以手工採擷一心二葉之茶芽，製茶師再以傳統技術精製而成高級白毫烏龍茶，葉身呈白、綠、黃、紅、褐5色相間，茶湯呈琥珀色，帶有天然的蜂蜜香與熟果味，已經成為市場上的高價茶之一。

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