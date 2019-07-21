清大台積電合開學程且保證面試 逾百學子爭申請

2019-07-21 13:53

〔記者吳柏軒／台北報導〕清華大學與台積電公司今宣布將共同合作，推「半導體學程」，是台積電首度到大學開課，培養學生次世代元件開發與先進製程，修課者除實習機會外，畢業後更保證正職面試，今吸逾百學子爭申請。

清大與台積電共同規劃半導體學程，清大副校長陳信文表示，是國內首見，樂見強強聯手，讓學生找到最好工作、台積電也能找到最好人才。

台積電科技委員張澤恩表示，自己科班出身，取得博士後進入業界，才發現教科書與業界最尖端技術仍有差距；這次與清大合作，光課程規畫設計就花上長時間，但認為，此合作為實踐「學用合一」的最佳方案之一。

該學程在清大由工科系與電機系共同規畫，工科系主任巫勇賢說，台積電開課包含「次世代元件開發」、「先進製程整合技術」與「材料分析技術」等，都是業界強調的未來人才必備知識，將來部分課程也會由台積電主管講授，透過案例加強學生實作經驗。

清大表示，修完此學程的學生在學期間即有機會進入台積電實習，畢業後保證正職面試機會，近期舉辦相關課程說明會，就吸引逾百的學士班及碩博士生參加並提出學程申請，連校外還有交大、成大、台大、中山、中央等校的學生約20多人想申請，可見台積電招牌吸引力十足。

清大電機系大二生張薇說，之前曾參加台積電菁英種子營，激發自己想進台積電研發部門的想法，因此，一聽到校內要開「台積學程」，就立刻提出申請，很期待新開的新型態記憶體課程，未來想研究非揮發性記憶體。

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