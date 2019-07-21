台南流浪犬估2萬餘隻 動保處採5措施

2019-07-21 13:50

〔記者王涵平／台南報導〕台南流浪犬估逾2萬隻，南市動保處表示，因遊蕩犬隻數量多，積極推五項措施盼有效減少。

南市動保處指出，農委會委託成功大學執行107年度全國遊蕩犬隻數量調查，推估南市遊蕩的犬隻數量約為2萬2176隻，而農委會的調查對象較為廣泛，只要無主人在旁的都算，因此，除了真正的流浪犬之外，也包括在外遊蕩的家犬，雖然有戴頸圈但未繫繩的家犬也被列入統計。

動保處表示，南市流浪犬數量較多的原因，主要是偏鄉地區仍有許多民眾飼養犬隻未加以繫繩鏈，採半野放方式，加上南市已實施8年TNVR作法，每年約有2千多頭已絕育的犬隻會回置到原地，以及有許多愛心人士在外餵養的犬隻。

動保處指出，為減少在外的遊蕩犬隻，採取強化落實源頭管理，針對未辦寵物登記及飼主疏縱家犬加強稽查取締，尤其是偏鄉半野放式家犬，要求飼主善盡管理的責任，避免成為棄犬以及造成流浪犬的繁衍。

此外，前往偏鄉動物醫院較少的地區辦理下鄉3合1活動，包括絕育、寵物登記及施打狂犬病疫苗，大量絕育家犬。同時規劃設立新的動物之家，大量收容本市流浪犬。

此外，適當區域持續實施TNVR作法，避免流浪犬在外繼續繁殖，針對有公共安全問題的流浪犬則不再回置。同時推廣「以認養代替購買」，透過工作犬、多元認養等方式，提升認養率。

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