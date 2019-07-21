花蓮豪雨台11線立德路段土石堵路 恢復通車

2019-07-21 11:40

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮台11線56公里處接近豐濱鄉立德部落路段，今天上午9時許山洪暴發，泥流夾土石沖到大馬路上，滾滾泥流一度導致雙向交通中斷，上午10點半已經清除，恢復通車。

氣象局今天發布花蓮地區豪雨特報，目前累積雨量最大在豐濱鄉石梯坪測站，6小時累積雨量122毫米。花蓮台11線56K豐濱鄉立德部落路段上午土石泥流被沖刷到路面，導致雙向交通中斷。公路局獲報後派機具冒雨搶修，幸好雨勢減小，大水很快退去，上午10點半已經將積在路面的泥沙土石清理乾淨，恢復雙向通行。

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