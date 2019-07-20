「常遇到可愛的民眾」 8年級女生加入清潔隊後每天都很開心

2019-07-20 23:49

〔記者蔡思培／台北報導〕大環境不好，台灣許多年輕人都難突破低薪困境，大學剛畢業的新鮮人更是不易找到工作。北市一位八年級女生在畢業後直接投入環保局清潔隊，至今已工作2年，她直言「每天上班都很開心」。

83年次的吳玉婷在大學一畢業就擔任清潔隊員，她過去在中國科技大學就讀行銷與流通管理系，原本大學想投入廣告工作，但考量到薪水只有2萬5000元左右，因此決定選擇到環保局工作，「我有想做的事情，但還是逼迫於現實的壓力」。吳玉婷至今已在環保局工作2年多，對於清潔隊員待遇相當滿意，「我的同學都沒有人月薪有4萬」。

吳玉婷目前是負責晚上的垃圾清運、資源回收、廚餘回收，雖然工作中常需要搬運大重量的垃圾，但她直言，「只要妳覺得開心，其實工作就不會累」。面對工作上各式各樣的挑戰，吳玉婷笑著說「每天上班都很開心」，因為清潔隊工作既有趣也需要一些小聰明，舉例來說，如何移動重達數10公斤的廚餘桶就是一門學問，通常清潔隊員們會透過特定的角度邊轉邊滾移動廚餘桶，而非直接將桶子搬起。

吳玉婷坦言，剛進入環保局時其實相當擔心、壓力也很大，因為晚班不太有女生隊員，會怕做不好、拖累其他隊員。但後來發現環保局內的分工很微妙，真的忙不過來，其他大哥們都會熱心幫忙。吳玉婷表示，清潔隊員工作除了待遇好，也常會遇到可愛的民眾，很多人晚上看到女生在收垃圾時都會上前給予關心，天熱時會有貼心民眾遞上一瓶水，天氣冷也有民眾關心衣服怎麼穿得那麼少。

由於清潔隊員工作需要付出勞力，常被年輕人認為「太髒太累」，但吳玉婷仍相當滿意這份工作的內容與待遇，她樂觀表示，「哪個工作不累？想開一點就好了。」

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