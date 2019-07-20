「現實面我還是要離開」 7年級流浪教師求安穩投入清潔隊

2019-07-20 23:15

〔記者蔡思培／台北報導〕過去教師一職常被認為是穩定的鐵飯碗，不過近年來台灣卻有越來越多流浪教師、一年一聘的代課老師。北市一名高學歷年輕人就選擇拋下教職，投入清潔隊。他直言，雖然自己喜歡教育工作的環境，但清潔隊員的工作更能讓人感到安定。

79年次的彭思翰畢業於台北體育學院，過去曾在特殊教育學校服務3年，雖然教職收入不錯，約有3萬至4萬元，但學校的正式老師名額不多，代課老師多為一年一聘，如果今年教完隔年未獲續聘，就要另尋學校。他也提到，有時光是一個禮拜就要上20多堂課，加上教書地點在基隆，上完課常常要補眠一小時才有精神騎車回台北。考量到代理教師的不穩定性，彭思翰決定放棄教職、加入環保局，目前人在北市大安區清潔隊台大分隊服務。

彭思翰擔任的是早班駕駛，要負責搬運大型家具、大型垃圾、廢棄物、垃圾點巡收。他認為在工作中找樂趣、成就感相當重要，有時將大型家具搬上車是需要動腦筋的，在順利搬上車後也可以獲得相當的成就感。但他也坦言，清潔隊員的工作是純勞力、常要面對廚餘垃圾、還要風吹日曬雨淋，曾聽過隊員不習慣工作環境，最後選擇離職。他也分享颱風過後恢復市容的工作，一天要花上整整8小時掃地，「這輩子第一次掃地掃這麼多小時」、「掃地掃到手指頭痠痛」。

談起放棄教職、投入清潔隊的決定，彭思翰表示，「我沒有覺得是正確還是不正確，我只是覺得這樣可以很安穩、很安定」。相較於過去教職工作要面對學生、家長，下班還要備課，清潔隊員下班後較不需花太多時間工作，壓力也比較小，只要把該做的份內事做好就行，「我也喜歡以前的教育工作的環境，但現實面我還是要離開」。

近來北市越來越多高學歷者、年輕人報考清潔隊員，彭思翰分析，有些人可能認為清潔隊員工作較低落、礙於面子問題不願意進行，但以剛畢業的大學生來說，近4萬元的月薪相當優渥。他也舉外面公司的業務工作為例，有些業務薪資是算底薪加獎金，若達不到業績就只能領2萬左右的底薪，相較下在環保局薪水高、工作也較穩定。彭思翰也呼籲有意報考清潔隊員的年輕人，可以學習在工作中找到樂趣，並以為台北市民服務為榮。

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