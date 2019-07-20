搜救還幫貧老蓋屋 這群人4年來默默行善上百起

2019-07-20 22:22

〔記者許國楨／台中報導〕台中市搜救協會平日投入救災不遺餘力，也會幫孤苦無依的獨居貧窮老人修繕房子，讓他們得以有一個安身立命處所度過晚年，4年來默默行善上百起，今天也以縮時攝影方式完整紀錄過程，期間甚至有小二男童也拿起鏟子幫忙，場景令人動容。

理事長莊守裕說，該協會為因應支援各項救災，平日會定期進行裝備保養並落實訓練，沒有救災時會內有一個「空間行善」組，組員都擁有水電、泥作、鐵工等師傅級專長，透過經社會局審核的個案經費撥款後由他們配合前往施作。

但因經費有限，協會除發動會內募款也會動用專戶基金專款專用，去年經社會局管道得知，中清路果菜市場附近有一位老人家與其有身心障礙的兒子，住在殘破不堪的舊式三合院，甚至連廁所都沒有，必須到附近公園的公廁盥洗如廁，連冬天都只能洗冷水澡，相當不便。

協會因此發動人員前往修繕屋頂，也改裝了一間有熱水器的廁所廚房，希望讓老人家與其兒子有安全的居住環境，免受風吹雨淋之苦，而今天到清水區三美路施作的個案，屋主是一位獨居老人，因若干因素未能通過社會局審核，但協會經現勘評估後，仍募款15萬多元購買相關建材後前往施作。

只見「空間行善」組20多位組員很有默契的分工修繕，有人爬上三合院屋頂拆除已經崩塌的屋瓦再重新舖設，也有人敲掉隨時有傾倒危險的危牆，期間也有組員帶同就讀國高中甚至小學的子女前來幫忙。

除藉此讓他們實際體驗社會服務的精神，更是最好的言教身教生活教材，一位才小二的男童在烈日下戴著工作帽揮汗拿起鏟子幫忙，整個修繕過程也透過縮時攝方式完整紀錄，場景令人動容。

莊守裕說，一間荒廢的土角厝，經歷大家一番努力大改造，完成一個生活機能完備的起居室，內心的喜悅實在無法以筆墨形容，未來仍將持續下去，希望讓這份善心義舉協助這些孤苦無依的老人家，能夠因此安享晚年。

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