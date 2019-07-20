林佳龍貼Q版公仔示範「路口慢看停」 稱讚葉昭甫跳得不錯

2019-07-20 23:42

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市交通宣導短片遭批，交通部長林佳龍今天在臉書上持續宣傳「路口慢看停」宣傳影片，還貼上Ｑ版龍龍示範圖片，竟稱讚「（台中市交通局長）葉昭甫局長其實跳得很不錯」 ，網友則紛留言「龍龍示範可愛多了」，「這是Q版龍龍？....好可愛喔...」

日前台中市宣傳「路口慢看停」宣傳短片，交通局長葉昭甫親自下海示範跳「路口慢看停」，但慘遭批太陽春。

今天交通部長林佳龍在臉書持續宣傳「路口慢看停」宣傳影片，還問民眾「你/妳也記住了嗎？」

林佳龍說。最近很多地方政府，為了響應交通部「路口慢看停」系列宣傳，發揮自己的創意重新詮釋舞蹈，讓「路口慢看停」知名度大增。身為交通部長，佳龍非常感謝大家的努力。

不過隨著影片爆紅，也引來很多網友好奇，什麼是「路口慢看停」呢？就請讓佳龍工商服務一下。

林佳龍說，交通部提出「路口慢看停」口訣，希望大家行經路口時，都可以減速「慢」行，擺頭左右查「看」，若遇到斑馬線上的行人時，「停」車禮讓先行，一起守護行人的安全。

交通部也以此口訣，創作簡單洗腦的歌曲，搭上輕快的舞步，希望讓所有國人都能牢牢記住「路口慢看停」，現在我們也隆重推出舞步教學，歡迎大家一起幫忙推廣。

最後林佳龍話峰一轉，竟稱讚「葉昭甫局長其實跳得很不錯」。

林佳龍還在臉書貼上三個林佳龍公仔，擺出「慢看停」的動作，有網友說「這是Q版龍龍？....好可愛喔...」「Q版的佳龍部長」「 龍龍示範可愛多了。」

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