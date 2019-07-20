免費違停不用罰！機車亂入太原火車站 警方台鐵公文互摃

2019-07-20 20:14

〔記者蔡淑媛／台中報導〕整個太原火車站一樓都是停車場，大家都免費違停！台中市太原火車站1樓廣場、周邊人行道、PU廊道從開站以來，逐漸停滿違停機車，成了大型停車場，停好停滿，妨害觀瞻更阻礙行人通行，民眾檢舉，但警察說這是台鐵站站體，無法可管，不能開單，台鐵則回應沒有取締權利，挨批雙方互踢皮球，造成車站周邊違停亂象。

台鐵太原火車站一樓及周邊到處停滿機車，不只一樓廣場、鐵路高架化的騰空廊帶包括人行道、PU廊道，全都違規停滿車機車，成排、成列的機車猶如大型停車場，停了超過6、7百輛機車，無視一旁豎立「人行道禁止停車」標誌，行人通過也是吋步難行，機車大剌剌在人行廣場、人行橫行，險象環生。

從這個月初就有不少民眾看不下去，向市府或警方檢舉違停，警方說，車站站體及周邊人行道違規停車檢舉位置在車站站體及PU廊道上，尚無道路交通管理條例可適用，無法可罰，警五分局還貼出發給台鐵的公文指「系屬局用地」，建請貴局設置「台鐵景觀工程」或「人口阻隔工程」防止機車入內停放。

市警五分局接獲太多檢舉，不勝其擾，直接把給台鐵的公文貼在台鐵廣場中央公共造景的鋼雕作品上，以告周知；而台鐵也不甘示弱，也放上立牌告示「該場域及人行道禁止停車，7月15日完成設置禁停標誌，22日起警方會來舉發」不過無人在意，民眾像是沒看到，仍亂停機車，甚至圍著公文、告示牌停好、停滿。

太原火車站廣場、人行道上機車違停一片，而路邊的機車停車格及一旁合法廊帶的停車場卻是空空蕩蕩，停不到一半的車輛，變成違規停車不用罰，合法停機車格的機車卻得乖乖繳停車費，變相懲罰守法者，相當不合理，加上週六日火車站旁就是太原環保跳蚤市場，連逛市場的民眾也趁機來免費違停。

當地北屯區北興里長陳長勳、三光里長林瑞芳批評台鐵、警方互踢皮球，也說市府路邊機車停車格一天20元，台鐵外包停車場1小時要20元，加上違停不罰，民眾當然會違停，除了警方消極執法，台鐵對站體更是管理不當。

而附近的精武車站，違停情形也很誇張，民眾無視禁停標誌，機車違停車站的人行道，更直接停進車站的景觀草皮裡，有民眾在臉書爆料公社質問，「盧市長要出來處理嗎？」同樣的，台鐵為交管部管轄，也有人問交通部長、前市長林佳龍也要放任不管嗎？

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