遊客跑光光...樂團孤單演出 澎管處辦音樂祭挨轟荒腔走板

2019-07-20 20:11

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖國家風景區管理處「委外」辦理「澎湖地質音樂祭」系列活動，不顧天候狀況，今日傍晚冒雨在湖西北寮奎壁山開幕，摩西分海前人潮洶湧，分海之後遊客跑光光，留下樂團孤單賣力演出，讓外界抨擊浪費公帑。

號稱推動地質觀光的澎湖地質音樂祭，澎管處規劃以自然地景為舞台佈幕，大地為座席，邀請民眾一同以音樂佐地景，親近了解澎湖地質公園的背景知識，還邀請澎湖縣政府農漁局保育科設攤，來為民眾服務，宣導澎湖海洋地質公園的品牌及發展澎湖永續觀光內涵，立意雖然良善，但舉辦起來卻完全不像回事。

原來澎管處是委外辦理，接手的公關公司事先不宣傳，今日開幕也不考量天候狀況，同一時間稍早馬公市公所主辦的馬公觀光漁樂季，因天候狀況不佳宣布延期至8月份舉行，但地質音樂祭仍執意在細雨中開幕，剛開始人潮一波又一波，還以為是來參加音樂祭遊客，結果摩西分海一開一收後，大多數遊客都離去，根本無人有興趣停留聽音樂。

針對澎管處以公務預算舉辦活動，卻是如此荒腔走板，民眾對於接下來的3場活動根本沒有信心，更重要的是資訊不透明，民眾根本不清楚接下來邀請了那些大咖藝人，還有舉辦的時間地點，這就讓外界質疑公關公司承辦活動的能力，更對於澎管處委外就不負監督之責頗有微詞，認為浪費國家公帑，公務人員有失職之嫌。

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