暌違20年！竹南「內、外媽祖」聯合遶境 22日開放報名

2019-07-20 16:27

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮有中港慈裕宮、后厝龍鳳宮2間香火鼎盛的媽祖廟，媽祖信仰在地方廣布，早年曾有盛大的媽祖遶境53庄盛事，但停辦多年，竹南鎮公所將於8月底恢復辦理，盼重現當年盛況。竹南鎮公所說，活動將於22日上午8點起開放網路報名，前600名可獲紀念運動帽及運動毛巾，報名網址請上竹南鎮公所官網 查詢。

中港慈裕宮因位處竹南較先開墾地區的中港城內，被稱為「內媽祖」；而后厝龍鳳宮位於新開拓的郊外，稱「外媽祖」。兩間媽祖廟信仰區域除了竹南，也包括鄰近頭份、造橋、後龍等鄉鎮，及新竹市香山等地部份區域53庄。

早年，兩間媽祖廟會邀地方各宮廟神明一同出巡，透過聯合遶境祈求地方風調雨順，凝聚地方向心。但活動停辦許久，最近一次是在20年前，於地方辦理「戀戀中港」文化季曾重現一次盛況。

竹南鎮長方進興說，早年內外媽祖聯合遶境時，沿途家戶擺設香案、貢品祭拜，熱鬧萬分，是許多老一輩鄉親重要回憶，但停辦許久，使得年輕人逐漸淡忘此習俗，十分可惜。因此，經公所請示媽祖，獲聖筊應允，今年恢復辦理。

鎮公所民政課說，媽祖也擇定遶境日期為8月31日、9月1日，並邀請德勝宮、五穀宮等宮廟參與，第1天將以車隊繞行竹南、頭份、造橋、後龍等地祈福，第2天徒步遶境，路線以竹南鎮內為主，將視今年辦理情況，再評估明年舉辦規模。

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