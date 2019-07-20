暑假何處去？ 「王功漁火節」今明兩天登場

2019-07-20 15:51

〔記者顏宏駿／彰化報導〕一年一度的「王功漁火節」今天在芳苑鄉王功地區登場，今年除了有音樂會及煙火秀外，還有童玩區及結合國際海牛文化節系列活動，夜間更有漁村燈飾亮點展，非常有看頭，活動持續到明天。

今天活動由眾神聚王功拉開序幕，來自彰化的12間知名媽祖神尊齊聚福海宮，中午在王功美食街則有百米烤蚵廊道，讓各地遊客來芳苑王功免費大啖在地最知名的「珍珠蚵」，現場也提供蛋塔、茶葉蛋、菇菇雞湯、雞翅、雞排，而在王功漁港有千坪童玩區，這裡有大型滑水道、兒童戲水池等多樣遊樂設施，讓小朋友玩得不亦樂乎。

縣長王惠美說，今年是王功漁火節第15年，縣府結合與在地商家舉辦百米烤蚵廊道，希望將人潮吸引到市區，創造買氣。

王惠美表示，今年除了在王功漁港有很好聽的音樂會及煙火秀之外，有童玩區，並結合國際海牛文化節，我們要來推廣在地特有的海牛文化，鄉親可以搭乘海牛車到潮間帶的蚵棚下嘗鮮蚵。

主舞台表演部分，從白天開始即有一連串內容多樣的舞台表演，搭配整點噴發的消暑泡泡樂，晚間有歌手吳汶芳、草屯囝仔、馮玟璇、曾治豪及壓軸畢書盡出場表演，並於晚間7點30分施放絢麗煙火秀，夜空中的花火為王功的夏夜星空留下絢爛色彩，讓王功美景不分晝夜同樣美麗動人，令人流連忘返。

此外，王功漁村「越夜越美麗」縣府布置了許多美侖美奐的造型燈飾及燈光藝術，讓王功漁村入夜之後更漂亮。

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