賺到了！DIY和品嚐米漢堡、碗粿、鍋巴飯只要20元

2019-07-20 14:38

〔記者楊金城／台南報導〕賺到了，報名費只要20元就能體驗DIY和品嘗米漢堡、碗粿、鍋巴飯！親子遊客今天參加「台南好米好好玩」首場在台南後壁的米食體驗活動，遊覽農村風光，了解稻米產業文化非常好玩。

台南市農業局在暑假期間舉辦「2019台南好米好好玩」食玩體驗系列活動，藉由米食DIY、插秧體驗、導覽活動、創意便當大賽，要讓大、小遊客了解水稻的一生，感受農夫種植的辛苦，推廣多吃台南好米。

「台南好米好好玩」的首場活動「南得好味道~米食抵這」，今由後壁無米樂創意特色產業生產合作社在後壁區頂長里粨面宋江公園主辦，電音三太子炒熱氣氛，南市農業局長李朝塘、台南區農業改良場副場長羅正宗挑著台南越光米米漢堡和碗粿進場開幕，總統府國策顧問、「崑濱伯」黃崑濱也到場推薦台南十六號越光米好吃。

中華醫事科大餐旅管理系老師林苑暉和陳薇亘教導遊客製作屬於自己的米漢堡、古早味碗粿和鍋巴飯，遊客使用焢肉、香腸、酸菜、生菜自創不同內餡的米漢堡，也參觀頂長的稻田和農村營造美景，稱讚說：「好玩又好吃，不虛此行」。

「台南好米好好玩」接下來在7月28日由六甲區中社里「就愛吃台南越光米」種田體驗接棒舉辦，有插秧、稻草編、壽司DIY、大胃王比賽。

8月1日在新營民治市政中心舉辦台南好米創意便當大賽。8月24、25日在台北希望廣場推出「台南越光．米香台北」行銷活動，有米食DIY和台南好米促銷。

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