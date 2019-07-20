醫訊》台東縱谷第二家洗腎室啟用 缺乏護理人員無法滿床服務

2019-07-20 13:21

［記者王秀亭／台東報導］台東縱谷地區有近80名腎臟病患者需定期接受洗腎治療，卻只有一家診所提供洗腎服務，關山慈濟醫院籌設血液透析室（洗腎室），於今天上午啟用，但偏鄉的血液透析護理人員難尋，15張床位只能提供8床服務，關慈急盼護理人員加入。

「終於不必一早起床洗腎了。」家住南橫山區新武部落的洗腎病友瑪呼恩迪夫說，今年開始需要每週3天的洗腎，為搭乘有洗腎服務的診所交通車，清晨5時50分就須坐上交通車，治療完回家已經中午12時了，關慈洗腎室啟用，終於可以排到下午，但沒有交通車接送的霧鹿病患就需到40公里外的台東市或花蓮玉里洗腎。

關慈腎臟內科醫師吳勝騰說，南橫山區有不少民眾患有慢性疾病，卻因就醫距離遙遠，到山下拿藥、調整藥物相當不便，無法有效控制慢性病，最終走上洗腎這條路，而縱谷五鄉鎮原本僅有一家提供洗腎服務的診所，但遇到需要心臟血管等專科治療時，仍須轉院到台東市或花蓮玉里，對病患家屬是沉重負擔，關慈設立血液透析室，可讓病患就近治療及住院。

在台東縣衛生局、中央健康保險署、慈濟醫療志業及花蓮慈濟醫院支持下，關山慈濟醫院血液透析室今天啟用，目前院內僅有的2名血液透析護理人員，加上花蓮慈濟醫院支援人力，15床只能提供8床服務，滿足16名病患的需求，盼有血液透析護理人員急願意提供接送病患就醫的民眾加入。

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