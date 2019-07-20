小琉球雨量「灌」全台 烏鬼洞出現珊瑚礁瀑布

2019-07-20 11:24

［記者陳彥廷／屏東報導］季風低壓帶來的西南氣流持續為台灣南部帶來大豪雨，離島小琉球首當其衝，今天累積雨量已高達146毫米，由於小琉球全由珊瑚礁組成，無可吸水的土壤，也因此高低差明顯的「烏鬼洞」景點，竟因大雨讓空上出現罕見的「瀑布」。

這波季風低壓帶來的西南氣流所帶來的雨勢不止，偶爾還伴有閃電雷鳴，台灣本島的雨勢早上暫歇，倒是離島小琉球遭雷雨胞長驅直入，從今天凌晨2點開始降雨，到了早上7點不見緩解，降雨轉強，至今已累積146毫米，高居全台之冠，更遠超第二名的測站近1倍之多。

島上全德國小附近的道路早上一度形成積水，有的樓梯更是形成瀑布，不過，這都沒有小琉球島上的遊憩區烏鬼洞所形成的瀑布令人吃驚。

有網友在當地臉書「小琉球聯盟」PO上一段影片，只見烏鬼洞的大水不斷從上往下匯集、傾洩，最後在入口處附近形成宛如瀑布的水流，有人看到直呼「也太誇張了吧！」。

不過，也有民眾認為，小琉球就是礁岩島，本來就沒有含水的土層，本來就是靠著高低差把雨水排入大海，這場雨下得又快又急，水來不及宣洩只能形成瀑布，這與珊瑚礁岩內隨著重力與地層傾斜的方向流動，再由岩塊底部流出地表所形成的「湧泉」有異曲同工之妙。

中央氣象局除提醒民眾仍得提防大雨外，也發布台灣南部的豪雨特報，並強調這波雨勢仍有可能出現劇烈的降雨。

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