雲林昨夜多處積淹水 應變中心持續警戒

2019-07-20 11:18

〔記者廖淑玲／雲林報導〕受低壓帶影響，雲林地區昨夜短時強降雨，造成北港、元長、土庫多處積淹水，其中北港每10分鐘降雨量甚至達到22毫米，雨水下水道宣洩不及造成市區淹水，所幸雨一停水就退，未傳出災情，面對今天還有雨，水利單位呼籲大家提高警覺。

根據中央氣象局發布豪雨特報，到今天下午5點，低壓帶影響仍在，易有短時強降雨，包括高雄市、屏東縣及台南市山區、嘉義縣山區有局部大雨或豪雨；台東、南投、雲林、嘉義以南其他地區及苗栗、台中山區亦有局部大雨發生的機率，山區請注意坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防積淹水。

昨夜大雨直下，雲林縣境多處積水，尤其是北港、元長地區時雨量都達到60、70毫米以上，所幸積淹水迅速消退，土庫鎮文化路砌石坡也出現崩塌，雲林縣府應變中心今天仍未撤離，工務處、水利處等相關單位全面警戒中。

雲林縣府水利處長許宏博今天指出，昨晚包括北港市區積淹水，導因強降雨雨勢太大，一時排放不及，幸賴水利單位已事先進行河道清疏，清除阻水物，並在匯流處新設水閘門防止豪雨大排宣洩不及，避免倒灌造成社區淹水，北港鎮也設置30部移動式抽水機待命應急。

面對今天還有豪雨特報，許宏博提醒大家密切注意氣象局預報，不能掉以輕心。

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