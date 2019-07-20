蘇巧慧找交通部及鐵道局背書 力拚鳳鳴臨時站5年內完工

2019-07-20 11:16

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市鶯歌地區民眾長期爭取台鐵在鶯歌站與桃園站間增設鳳鳴站而不得，立法委員蘇巧慧昨晚於新北市鶯歌區鳳福活動中心舉行台鐵鳳鳴站說明會，找來交通部次長王國材、鐵道局長胡湘麟到場說明，盼能配台交通部所提方案，爭取鳳鳴站臨時站在5年內完工。

蘇巧慧指出，台鐵鶯歌站到桃園站中間相隔8.2公里，為北台灣地區各車站最長區間，因此地方民眾希望能設鳳鳴站，她擔任立委後發現，台鐵在2001年即提出都會區鐵路捷運化的計畫，在全台灣多處增設簡易站，其中新北地區即有「浮洲站」、「南樹林站」、「鳳鳴站」等，但是在2009年時，鳳鳴站被劃入桃園鐵路高架化計畫，導致工程因桃園鐵路建設計畫更改連帶影響，遲未動工。

蘇巧慧說，如今18年過去，鳳鳴站還是不見蹤影，多次邀集相關單位討論，並在今年3月與行政院政務委員吳澤成到場會勘，並向交通部爭取更快可以讓鶯歌人從鳳鳴搭到火車的計畫。

胡湘麟說明，原先3月決定的方案是讓鳳鳴站能優先完工，雖然整體工程需要繼續施工，但能確保鳳鳴站能與桃園鐵路地下化計畫脫勾，並提前完工，但在蘇巧慧及交通部的共同努力下，他們提出第二方案，即是先於原先預定鳳鳴站旁設立臨時站，雖需要取得部分用地，且稍微影響鶯歌鳳一路部分路權，但可以提早與桃園鐵路地下化脫勾，並可力拼於5年內完工。

王國材也表示，交通部會讓行政程序加速，儘快核定相關計畫，在場2百多位民眾皆贊成先增設鳳鳴臨時站的方案，提早通車讓鶯歌地區居民有更便利的交通。

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