07/20 各報重點新聞一覽

2019-07-20 06:15

自由時報

雨炸高屏 今仍警戒 高雄慘淹如威尼斯 民眾哀號

丹娜絲颱風前腳才走，低壓緊接著壓上陣來，昨天暴雨狂炸高屏地區，造成高雄淹大水，中央氣象局提醒，今天受到大低壓帶影響，中南部、東南部仍是降雨熱區，有局部大雨或豪雨發生的機率。

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交到「壞朋友」 傷骨質

「壞朋友」不只傷心，也傷骨質。美國一項最新研究發現，交到壞朋友和充滿壓力的社交關係不僅讓人不舒服，甚至會加重更年期婦女的骨質流失；專家提醒，更年期婦女開心生活，多結交可一起運動的好友，強健骨骼。

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20 萬個資外洩 1111人力銀行報警

1111人力銀行大量個資外洩，疑有廿萬筆求職者資料在國外論壇遭駭客披露。1111人力銀行昨證實確有此事，但對於個資外洩傷害範圍有多大尚未能完全掌握，已經向刑事警察局報案，全力配合偵辦，對於個資遭到外洩的會員將全權負責到底。

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聯合報

高雄暴雨大挑戰 韓行程喊卡坐鎮「當壓力測試」

高雄市長韓國瑜前晚才在臉書貼文，強調市府清滯清疏工作，並指下水道是一座城市的良心，但昨天一場強降雨，造成市區多處淹水，民眾對市府清淤的政績打上問號，專家也認為，這場暴雨對市府團隊清淤是個警訊。

兩關鍵…蘇揆拍板「軍公教明年不調薪」

軍公教明年確定不加薪。行政院發言人Kolas Yotaka昨天表示，基於去年（二○一八年）剛為軍公教人員調薪百分之三，自上次調薪以來，「消費者物價指數」尚屬穩定，預估今年全年物價指數年增率僅百分之零點七，行政院綜合各方因素考量後，決定明年不予調整。

中國時報

捍衛新聞自由 旺中採取司法行動

《金融時報》大中華區特派員席佳琳撰文指控《中國時報》與中天電視接受大陸國台辦指令處理新聞，旺中媒體集團昨天舉行「旺中捍衛新聞自由記者會」予以反駁。《中國時報》社長王丰強調，旺中集團向席佳琳表達最嚴重抗議，並嚴正宣示，將不惜一切代價，堅決採取司法訴訟，捍衛集團及全體同仁的名譽尊嚴，同時更要為集團的媒體工作伙伴，爭取應有的新聞自由與職業尊嚴。

全球大學排名 大陸6校進入百強

泰晤士高等教育（THE）發布2019年全球大學聲譽排名，哈佛、MIT、史丹佛等3所美國大學分列前3名，中國大陸6所進入百強，其中北京清華大學第14名名次最高、北大為17名；台灣大學則位列第51-60名，也是國內唯一入選百大的大學。

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