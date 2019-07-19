北市百歲人瑞生日禮券縮水 議員轟：太沒人性了！

2019-07-19 22:35

〔記者楊心慧／台北報導〕今年百歲人瑞總計有738人，民政局編預算各區人瑞生日禮固定每人1000元，但各區方式各有不同，大同區有百歲人瑞發現，今年生日禮券大大縮水，去年有800元禮券加蛋糕，今年禮券僅剩500元，對此相當失望，民政局昨坦承此事，但稱大同區長將1000元的額度提升到1300元，贈送800元禮券和500元蛋糕，今年回歸正常，才有這種狀況。

民政局表示，生日禮金由各區公所編列預算，以每人1000元為標準，可用禮券或禮物等形式搭配組合。至於為何會有民眾抱怨縮水？民政局指出，大同區長去年認為有多餘的經費，遂將1000元的額度提升到1300元，贈送800元禮券和500元蛋糕，但會計建議仍按照標準發放較佳，因此今年才回歸500元禮券、500元蛋糕共1000元的額度，可能因此讓人瑞覺得縮水。

議員王世堅表示，柯文哲就是毫無人性的人，連百歲人瑞的幾百塊錢都要縮減，壓榨老人福利，台北市沒窮到需要把老人福利剝奪掉，每年的預算規模都一樣，柯文哲沒少花過一毛錢，柯文哲現在大肆宴請業界人士，把錢花到宴客夜夜笙歌，卻和百歲人瑞計較幾百塊錢，根本是無恥的行為。

議員王鴻薇表示，多少人能夠活到100歲，現在柯市府竟敢給人偷斤減兩，真的覺得非常離譜，怎麼可以這樣懲罰百歲人瑞？這是能省多少錢？怎麼好意思這樣錢？柯文哲真的是什麼事都做得出來。

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