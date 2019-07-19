醫病》LINE當隨身醫生 癌友化療不適即時改善

2019-07-19 23:52

〔記者蔡淑媛／台中報導〕癌症患者接受放化療時常因副作用身體不適，甚至中斷治療，影響療效，台中醫院醫師廖志穎推出LINE副作用智能醫師系統，針對化療15項常見副作用疼痛、嘔吐、便秘、疲憊、體重下降等，供患者治療每天紀錄，即時給予建議改善，也同步回傳供醫師調整治療參考，就像隨身醫師，幫助患者改善不適，順利完成治療。

40歲的徐先生今年因頸部腫大，就醫發現罹患鼻咽癌第2期，5月開始放化療，使用副作用智能醫師系統，每天上LIN填寫症狀表和不適程度，紀錄下出現嚴重噁心、一吃就吐，疼痛程度高達8分，體重也在2個多月內下降15公斤等症狀。

智能醫師系統立刻透過雲端運算，依徐先生身體狀況，回覆給予改善建議，像是嚴重噁心嘔吐，建議吃白吐司搭配酸甜食物，疼痛時不要吃刺激食物，以免加據治療後的疼痛副作用，體重驟降時也不要吃過度油膩，可改善食欲等。

徐先生說，放化療後的確喝了熱湯、吃炸雞以及零食，想讓自己心情好，沒想到一吃就吐又疼痛萬分，後來聽從建議，改吃白吐司配百香果果醬，也少量多餐進食，真得比較吃下東西，也不那麼疼痛不適。

台中醫院放射腫瘤科主任廖志穎指出，智能系統也將病患不適症狀同步回傳給醫師，醫師可調整治療及藥物，減少不適，營養師也介入飲食衛教，徐先生疼痛大幅改善，體重也不再下降，幫助他順利完成治療。

廖志穎說，不少放化療患者會因症狀中斷治療1、2週，影響療效1、2成，徐先生如期完成治療，沒有中斷，療效也更好。

廖志穎說，美、法分別在2017及2019年在醫療期刊JAMA期刊發表針對晚期癌症及肺癌治療，研究給予患者回家紀錄和症狀監控，可延長存活率，因此設計LINE的副作用智能醫師系統，每天花不到1分鐘填寫症狀紀錄，可改善放化療的不適，患者只要在LINE搜尋@Dr Guyu副作用智能醫師系統，已經上線3個月，除了自家患者加入，也開放給所有人使用，目前有700名患者使用。

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